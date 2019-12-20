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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:02 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır."
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