İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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