İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:41

Kaynak: İHA

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