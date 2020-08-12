İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:41
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah... - Son Dakika
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