Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak - Son Dakika
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Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak

02.09.2022 10:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ya de port edilecek, ya da mahkeme süreci olacak. Biz iki süreç için de hazırız. Tabii de port yöntemi bizim için daha basit" dedi.

18 Aralık 2002 uğradığı suikast nedeniyle hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast zanlıları arasında yer alan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN İADE EDİLECEĞİ MERAK KONUSU

Gözaltı haberinden sonra Göktaş'ın Türkiye'ye ne zaman iade edileceği merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merak edilen konuyla ilgili TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞ"

Göktaş'ın gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirten Bakan Soylu, "4 gün önce Svilengrad'ta kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Hem istihbarat teşkilatı hem biz gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Orada yakalandıktan sonra kefalet karşılığı serbest bırakılmış. Biz onun üzerine tekrar yüklendik ve dün akşam yeniden gözaltına alındı. Sonra biyometrik verilerle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Biz de Interpol'den kırmızı bülten çıkardık" dedi.

"İADE İÇİN İKİ YÖNTEM VAR, İKİSİNE DE HAZIRIZ"

İade süreci hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Dün akşam itibariyle geldi. Bu sabah arkadaşlarımız da görüşeceklerdi. İki türlü yöntem var biliyorsunuz. Ya de port edilecek, ya da mahkeme süreci olacak. Biz iki süreç için de hazırız De port yöntemi bizim için daha basit. Mahkeme süreci zaman açısından daha uzun olabilir. Ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Karadağ'da hem de İtalya'da süreci takip ediyoruz."

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