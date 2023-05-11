İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor ve ehliyet sınıfı hakkında açıklamada bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, motor ve ehliyet sınıfı hakkında açıklamada bulundu

11.05.2023 16:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, B sınıfı ehliyet sahiplerinin alacakları ek bir dersle 125 cc'nin altındaki motosikletleri kullanabileceklerini, ayrıca bir ehliyete gerek kalmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Kanal D''ye yaptığı açıklamalarda 125 cc'nin altındaki motosikletler için motosiklet ehliyeti şartının kalkacağını söyledi.

125 cc'nin altındaki motosikletlerin B sınıfı ehliyet sahiplerince kullanılabileceğini aktaran Soylu, ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini aktardı.

"AYRI MOTOR EHLİYETİNE GEREK KALMAYACAK"

Soylu'nun konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudai çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak."

MEVCUT YÖNETMELİK 50 CC'YE KADAR İZİN VERİYORDU

Motosikletin 50 cc'ye kadar B sınıfı ehliyetliler tarafından kullanılmasına izin veren mevcut A sınıfı ehliyet yönetmeliği şu şekilde: : "A sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 600cc ve üzeri motorlar için alınması gereklidir. Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçen iki tekerlekli motorsikletleri kullanacaklara verilir. A Motosiklet ehliyeti alma yaşı: 21 Yaşını bitirenler A motosiklet ehliyet sınıfı için başvurabilirler."

Kaynak: AA
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