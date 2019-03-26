İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya Hdp'nin Vekilleri Gelirse Onlara da Bir Şey Söyleyin.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Buraya HDP
'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından niye düşmüyorsunuz diye... Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika
'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere
'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak
40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada