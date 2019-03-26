Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya Hdp'nin Vekilleri Gelirse Onlara da Bir Şey Söyleyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya Hdp'nin Vekilleri Gelirse Onlara da Bir Şey Söyleyin.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Buraya HDP'nin vekilleri gelirse onlara da bir şey söyleyin. Milletin masum çocuklarını alıp ondan sonra dağda terörist yapacağına, kendi çocuklarınız ne iş yapıyor diye bir sorun bakalım. Sorun onlara, milletin yakasından niye düşmüyorsunuz diye... Ben İçişleri Bakanıyım, tek tek hangisinin ne iş yaptığına baktım. Bunların çocukları Amerika'da okuyorlar, bunların çocukları İngiltere'de okuyorlar. Bunların çocukları markasını bile benim bilmediğim lüks arabalara biniyorlar, milletin evlatlarını dağda terörist olarak çarpıştırıyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Masum, Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Güncel
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