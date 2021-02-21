İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu söyledi.

A Haber'de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, 2017 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir kişinin bundan kısa bir süre önce iknaları sonucu adalete teslim olduğunu kaydetti.

Süreçte, teslim olan kişinin ailesinin de katkısının olduğunu belirten Soylu, "Bunlar geldikleri zaman terör örgütünün en büyük korkusu, bizim bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde ve bizim de daha önceden tespit ettiğimiz ve tekrar bununla beraber teyit ettiğimiz bir süreç oluşageldi." dedi.

Teslim olan kişinin 2017 yılında önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geldiğini belirten Soylu, sosyal medyadan tanıştığı birisinin kendisini ikna ettiğini anlattı.

Kendisine verilen telefon numarasının eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'a ait olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Onu arıyor diyor ki 'Ben terör örgütüne katılmak istiyorum, sizin telefonunuzu bana verdiler. Söylediği cümle şu 'Benim başımı belaya mı koyacaksın, telefonda böyle şeyleri konuşma, şuraya gel.' Onun evinde biraz kalıyor ve ardından onun yol göstermesiyle terör örgütüne katılıyor. Zaten birçoğunun böyle olduğunu bu yöntemlerle ya ilçe başkanları ya il başkanları il yöneticileri ya belediye başkanları ya belediye meclis üyeleri, bunlarla beraber, açık alan yapılanmalarıyla bunu gerçekleştiriyorlar. Ardından Gara'da eğitimlerini alıyor. Bazen Mahmur'a gidiyor bazen geliyor. En nihayetinde Gara'dan Mahmur'a gidileceği söyleniyor. Sivil kıyafetli olan ve birkaç zamandır da orada kaldığını gördüğü birisiyle beraber arabaya biniyorlar Gara'da. İşte ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki 'Bunu tanıdın mı?' diyor. 'Hayır tanımadım.' diyor. 'Bu Dilan Dirayet Taşdemir.' diyor. HDP Ağrı Milletvekili. Gara'ya geliyor. Gara'da kaldıktan sonra Mahmur'a geçiyor. Mahmur'a da bu arabayla beraber gidiyorlar.'

Bu olayın yeni gerçekleştiğini de vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tarihini de biliyoruz da orada yaptığımız birtakım işler var onları da devam ettiriyoruz. 2019 sonrası. Daha yeni. Buradaki muradım şu. Ben orada 'Gara'yı siz iyi bilirsiniz' dediğimde aslında orada bildiğimiz farklı başka milletvekilleri de var, oralara giden, oralarla iş tutan, karşıya geçen, mesaj alan, mesaj götüren, mesaj veren, politika belirleyen, politika taşıyan var. Terör örgütünün yukarıdakileri Kandil'e Kandil demezler. 'Avrupa' derler. 'Avrupa size şunu söyledi mi, Avrupa bunu size söyledi mi?' gibi kendi aralarında son yıllarda geliştirdikleri kod adı."

(Sürecek)