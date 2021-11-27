İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca'daki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

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