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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu

27.11.2021 15:05
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca'daki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca'daki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Bir restoranda gerçekleşen buluşma öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra öğle yemeğinde 39 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Burada, Fatih Mahallesi Muhtarı Nazan Kurtan, bahçesinden topladığı çiçekleri Soylu'ya takdim etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çatalca'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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