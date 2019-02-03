Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çatlasalar da Patlasalar da Türkiye'nin İsmi Büyük Türkiye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çatlasalar da Patlasalar da Türkiye'nin İsmi Büyük Türkiye...

46 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"Çatlasalar da patlasalar da Türkiye'nin ismi büyük Türkiye olacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: -"Çatlasalar da patlasalar da Türkiye'nin ismi büyük Türkiye olacaktır. Zengin Türkiye, özgür Türkiye olacaktır."

"Biz insansız hava aracımızı artık İsrail'den almıyoruz. Biz helikopterlerimizi dünyadan almıyoruz. Her türlü helikopterimizi kendimiz yapıyoruz. Kızdıkları nokta bu. Türkiye tankını nasıl yapar? En teknolojik gelişmiş araçları nasıl yapar? Dünyanın en büyük havalimanını nasıl yapar? Marmarayı nasıl yapar? Köprüleri nasıl yapar? Barajları nasıl yapar? Bölünmüş yolları nasıl yapar?
"Çatlasalar da patlasalar da Türkiye'nin ismi büyük Türkiye olacaktır. Zengin Türkiye, özgür Türkiye olacaktır."
- "Ankara Türkiye'nin kalbidir. Sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun kalbidir. Balkanların kalbidir, Orta Asya'nın kalbidir. Bütün dünyada ki mazlumların, mağdurların ve ben müslümanım diyen ben mağdurum diyen ben mahsumum diyen Orta Asya'dan Doğu Türkistan'a kadar etrafımızda ki bütün gönül coğrafyasının kalbidir."

ANKARA (İHA): Bakan Soylu, Sincan programı kapsamında Güngörmüşler Konağını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Asya, İsrail, Süleyman Soylu, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu 'Aksaray Malaklısı' Olarak Bilinen Çoban Köpeklerine Dünyanın Birçok Ülkesinden Talep Yağıyor

Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çatlasalar da Patlasalar da Türkiye'nin İsmi Büyük Türkiye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]