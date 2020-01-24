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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim...
21 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz. Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz. Şuanda tüm birimlerimiz hareket haline geçti." - İSTANBUL
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