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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" dedi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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