İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, PKK'nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için, bilet almak için çaba sarf ediyor" dedi. - ANTALYA

Süleyman Soylu, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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