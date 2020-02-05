İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Süleyman Soylu, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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