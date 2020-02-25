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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız". Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı