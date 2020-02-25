İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız".

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız". - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan
Trump: Yakın zamanda koronavirüs aşısı piyasaya çıkacak Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:30:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Corona virüsü hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]