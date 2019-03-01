İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çukur Eylemlerinde Sadece Sur İçinde 3 Bin 695 Bağımsız Birim,...
11 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Çukur eylemlerinde sadece Sur içinde 3 bin 695 bağımsız birim, hasar gördü ve yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle hepsini yerine koyduk. 3 bine yakın iş yeri kepenk kapattı, bin 378 iş yeri yıkıldı bunları da yerine koyduk. 638 tescilli yapı hasar gördü bunları da onardık."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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