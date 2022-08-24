İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

24.08.2022 09:43
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

YORUMLAR
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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na festival yanıtı: SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Valileri uyarıyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Valileri uyarıyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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