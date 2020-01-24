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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi. - ANTALYA
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