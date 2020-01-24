İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500'e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi. - ANTALYA

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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