İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları ( PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."