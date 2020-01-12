İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları ( PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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