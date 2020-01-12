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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:00 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dağlarda 500 adamları ( PKK'lı terörist) ya var ya yok. Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız."
Son Dakika Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır PKK'nın yangın yalanı ortaya çıktı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok