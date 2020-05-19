İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "19 Mayıs" mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktı, öyle umuyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktı, öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsanlığın yeni bir yolculuğa çıktığı bu günlerde, kutlu bir ilk adımın 101. yaşının kutlandığını belirten Soylu, göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünyanın salgının sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladığına dikkati çekti.

"Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21. yüzyıl kavşağında birleşecektir." ifadelerini kullanan Soylu, yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların 21. yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye'nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne bugün şapka çıkardığını vurguladı.

Soylu, Orta Doğu'ya tırlar dolusu silah gönderenlere, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'den giden tıbbi yardım uçaklarının sadece Türkiye'nin gücünü değil aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da gösterdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık. Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı'nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutan gençlerimiz, pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanı gençlerimiz, Vefa Destek Grubu'nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden vali, kaymakam gençlerimiz, denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personel gençlerimiz, fabrikalarda, ofislerde, laboratuvar ve okullardaki gençlerimiz... Şehit olan, gazi olan gençlerimiz... İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır, öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz."

Samsun'a ilk adımı atarak kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma gemisinin ve bu kutlu yolun bütün yolcularını, tüm şehit ve gazileri rahmet ve şükranla anan Bakan Soylu, aziz milletin ve tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Soylu, 19 Mayıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:10 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '19 Mayıs' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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