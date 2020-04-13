İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama Açıklaması - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama Açıklaması
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." ifadesini kullandı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir." değerlendirmesine yer verdi.
Soylu, mesajında şunları kaydetti:
"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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