İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis'te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa'ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis'te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa'ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım" dedi.

2020 Merkezi Yönetim bütçe be 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. CHP İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün Las Tesis dansına yönelik sorusuna cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınların herkesin acısı olduğunu söyleyerek, "Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis'te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa'ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım. Tecavüzcü, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan. Biz dans etmeye veya bir meseleyi gündeme getirmek için sivil toplum örgütlerinin kadın meselsi, cinayetler konusunda biz ne söyleyebiliriz? Türkiye'nin şuandaki yasaları Avrupa Birliği yasaları standardı veya biraz üzerindedir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP kadın milletvekillerinin eylemine ilişkin, "Polis alması gereken tedbirleri almadığı için, parlamento çıkarması gereken yasaları çıkarmadığı için, hakim canına okuduğumu bir kravatına indirim yaptığı için ve bütün Türkiye'den bahsediyorsak, İstanbul Sözleşmesi varken, ona uyumlu yasalar çıkarmadığı için" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de polise, hakime, başkana tecavüzcü veya öldüren demeyi gerektirmiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hakimler, emniyet güçlerinin hukukun gereğini yerine getirdikleri için telin edilmelerine kabul etmediklerini ve reddettiklerini söyledi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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