İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremi hakkında açıklamalar - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremi hakkında açıklamalar
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sonrası Elazığ depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:25 Kaynak: AA
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