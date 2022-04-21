İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

21.04.2022 00:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya karşı koyarken şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

Soylu, bir takım programlara katılmak için geldiği kentte, Sekin'in Bornova ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Soylu, şehidin eşi Rabia Sekin ve çocuklarıyla görüştü.

Bakan Soylu'ya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve yetkililer de eşlik etti.

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Süleyman Soylu, Fethi Sekin, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Fethi Sekin'in ailesine ziyaret - Son Dakika


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