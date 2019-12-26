İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kanal İstanbul paylaşımı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin deprem üzerinden yapılan siyasetin bedelini çok ağır ödediğini belirterek, "Mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, AFAD'ın Kanal İstanbul Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın linkini paylaştı.

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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