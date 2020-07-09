İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.

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Adapazarı ilçesinde patlamanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından geçen hafta cumartesiden itibaren yaklaşık 15 tonluk patlayıcının hem buraya hem de farklı bir noktaya taşınmaya başlandığını söyledi.

Soylu, diğer yerin ormana yakın olması münasebetiyle havai fişeklerin burada patlatılmasının daha doğru olduğuna karar verildiğini dile getirerek, "Bu patlamanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz jandarmamıza bağlı patlayıcı madde imha timimiz var, tabii başında bir komutanımız var. Onların sevk ve idaresinde, savcılarımızın kontrolünde ve yönetiminde bir patlatma işlemi gerçekleşti. 15 tonluk bir patlatma işlemi bugüne kadar gerçekleştirildi. Son 1-1,5 tonluk bir patlamaya hazır patlayıcı varken hepimizi üzen, derinden yaralayan bu müessif olay başımıza geldi." diye konuştu.

Bakan Soylu, elinde tuttuğu patlayıcılara ait fitilleri kameralara doğru göstererek, şöyle devam etti:

"Bunları buraya patlatmak için getirdiler. İşte bunlar genelde orada da soğutuluyorlar, burada da... Buna yönelik bir usulle birlikte bu mühimmatlar imha edilir. Şimdi buraya getirip, burada boşaltma esnasında neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturmalar sonucunda hepimizin anlayacağı bir patlama meydana geldi. Maalesef bu patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olan biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldu. Birisi de alanın güvenliğini sağlamakla sorumlu olan jandarma personelimiz şehit oldu. Aracın şoförü şu anda ağır yaralı, hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. Yine Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Yine aynı zamanda kaburgasında hafif bir ağrı olan veya patlamadan mütevellit bir ağrı olduğunu bildiğimiz bir jandarma personelimiz var."

"Soruşturma devam ediyor"

Patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını aktaran Soylu, "3 arkadaşımızın dışında diğerlerinin herhangi bir hayati tehlikesi veya herhangi bir sıkıntısı yok. Hayati tehlikesi olan da bir tek kamyon şoförü olan arkadaşımız var. Ona da şifalar diliyoruz. Bütün sağlık ekipleri elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Kocaeli'ye sevk edilen de hafif bir yanık var, yine patlamadan mütevellit zannediyorum. Onu da orada tedavi altına aldılar. Hem bu konuyla hem öncesiyle ilgili adli ve idari soruşturma aynı şekilde devam ediyor. Bu konuya ilişkin de hem mülkiye müfettişi hem jandarma, emniyet müfettişi biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar, hem adli hem idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa da elbette buna ait takibatı yapacağımızı ve sonuçlandıracağımızı da ifade etmek istiyorum. Bunlar bizim evlatlarımız. Burada yine görevlerini yerine getirirken böyle bir elim olayla karşı karşıya kaldılar. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Bütün imhalar jandarma denetiminde mi yapılıyor?" sorusuna Soylu, jandarmanın patlayıcı madde imha timi bulunduğunu aktararak, sadece bunu yapmadıklarını, sınırlardaki mayınları temizlemenin de görevleri olduğunu söyledi.

Soylu, doğu ve güneydoğuda birçok alanda, bu konuda uzmanlaşmış personelin bulunduğunu belirterek, "En son Ağrı'ya gitmiştim. Ağrı'da da sınırla ilgili mayın temizleme işlerini de yine bu arkadaşlarımız, patlayıcı madde imha timlerimiz gerçekleştirdi. Herhangi bir bomba, patlama olayında bunlar müdahale ediyorlar. Profesyonel timlerdir ama burada meselenin nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu, neden oluştuğunu, ihmal varsa ihmalin nereden gerçekleştiğini, ihmal yoksa teknik bir tepkime varsa onun nasıl olduğunu elbette araştırmanın sonucunda hep birlikte öğreneceğiz." diye konuştu.

Soylu, "3 Temmuz'daki patlamada etrafa saçılan, gerekse o alandakilerle imha edilecek ne kadar daha mühimmat var?" sorusu üzerine Soylu, "Zannediyorum sayın Başsavcımızdan da öğrendiğim, onlar takip ediyorlar, 1,5 tonluk son bir mühimmat kalmıştı. Onunla beraber bitecekti. Başımız sağ olsun." dedi.

Süleyman Soylu, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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