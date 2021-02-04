İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde Boğaziçi açıklamaları nedeniyle kendisine ve MHP lideri Bahçeli'ye kısıtlama getiren Twitter'a tepki gösterdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..."
Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti.Son Dakika: Twitter'dan Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi paylaşımına kısıtlama Bahçeli'den Boğaziçi çağrısı: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın
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