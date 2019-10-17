İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD. PYD/ PKK ile DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız."