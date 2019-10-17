Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD. PYD/PKK ile DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD. PYD/ PKK ile DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız."

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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