Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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