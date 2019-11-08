İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz." - ANKARA
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