İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada