Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak...

54 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak..., System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de meydana gelen deprem nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek. - ANKARA
Süleyman Soylu, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
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