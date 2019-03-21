İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki Deprem) Yaklaşık 355 Ev Hasar Gördü, 155'i Ağır...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "( Denizli
'deki deprem) Yaklaşık 355 ev hasar gördü, 155'i ağır hasarlı. ya istedikleri yerde ev yapmaları için kendilerine para vermek suretiyle veyahutta eğer 'siz yapın' derlerse bizim yapacaklarımızı hemen harekete geçirip inşallah o köyleri, o mahalleleri çok güzel bir hale getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:49 Kaynak: AA
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