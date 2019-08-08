Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın...

12 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Denizli'deki deprem) Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular."
Süleyman Soylu, Denizli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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