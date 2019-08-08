İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
: "( Denizli
'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak
'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." - DENİZLİ
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