Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Denizli'deki deprem) Talep edilen 400 çadırın yüzde 80'i kuruldu. 330'u aşkın yapıda hasar tespiti değerlendirildi. 52'sinde ağır hasar bulundu. Çardak'ta yaklaşık 60 evde veya yapıda tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda (hastanelerden) 78'i (vatandaşımız) taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." - DENİZLİ
Süleyman Soylu, Denizli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu
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