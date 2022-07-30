İçişleri Bakanı Soylu'dan Denizli Emniyet Müdürü Yıldız'a geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Emniyet Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesindeki lojistik merkezinde çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a geçmiş olsun dileğini iletti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Soylu, lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yıldız ile telefonla görüştü.
Yangınla ilgili bilgi alan Soylu, Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yangının büyümeden, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Soylu, oluşan zararın en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.
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