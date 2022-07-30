Yangının büyümeden, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülmesinin sevindirici olduğunu belirten Soylu, oluşan zararın en kısa sürede telafi edileceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Soylu, lojistik deposunda çıkan yangın dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yıldız ile telefonla görüştü.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kenan Yıldız, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu'dan Denizli Emniyet Müdürü Yıldız'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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