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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı."
18 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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