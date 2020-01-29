İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı."

18 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Deprem bölgesinde kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olmadı." - ANKARA

Süleyman Soylu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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