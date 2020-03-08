İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Van'da yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine, çelik konstrüksiyonlu yeni evlerin yapılacağını söyledi.



Batman'daki programının ardından Van'a gelen Soylu, 23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin etkilediği mahallelerde yapılan çalışmaları havadan inceledi.

Daha sonra Özpınar Mahallesi'ne geçen Soylu, kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı. Türk Kızılay tarafından kurulan oyun çadırında çocuklarla bir araya gelen Soylu, yaptıkları resimleri inceledi, onlarla özçekim yaptı.

"İlk günden bu yana bölgeden ayrılmadık"

Ardından depremzedelere hitap eden Soylu, depremin ardından devletin tüm birimleriyle Başkale'de olduğunu, bütün hizmetleri getirebilmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

İlk günden itibaren bütün çalışma arkadaşlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından yetkililerin bölgeden ayrılmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Gücümüz yettiğince birlik ve beraberlik içinde olmaya çalıştık. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İlk andan aman nasıl olacağız ne olacağız telaşı içinde olmadınız. Önce cenazelerimizi defnettik, yaralılarımızı hastanelerde ziyaret ettik. Sağlık Bakanımız da geldi ve onun talimatlarıyla Sağlık Bakanlığımız hiçbir zaman elini buradan çekmedi. Tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sunulmaya çalışıldı. İlk gün çok iyi hatırlıyorum soğuktu vatandaşlarımızın soğuktan korunması lazımdı. Aynı zamanda burası hayvancılık bölgesi. Hayvanları muhafaza etmekle zihninizin meşgul olduğunu biliyorduk. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde bir taraftan AFAD, Kızılay çadırları, diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığının çadırlarıyla onları da muhafaza altına almaya çalıştık."

"Çelik konstrüksiyonlu evler yapacağız"

Şu ana kadar bölgede vatandaşlar için 2 bine yakın çadır, 1084 tane de hayvan çadırı kurulduğunu kaydeden Soylu, battaniyeden, sobaya tüm ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Köylerde isteyenlere toplu konteyner alanı kurulacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ayrıca biz evimizin yanına veya şu alanda bulunmasını istiyoruz diyenlere de tek tek getireceğiz ve evlerinin yanına konteynerleri kuracağız. Aynısını Elazığ'da, köylerde yaptık. Yani tek tek evi yıkılanların, ağır hasarlı olanların, hatta ondan sonra eğer yetiştirebilirsek orta hasarlı olanların da yanlarına konteynerleri koyacağız. Burada toplu bir konteyner kent yapacağız. Toplu alanın avantajı şu, elektrik parasını ve diğer giderlerini biz karşılıyoruz. Tek tek kurulan alanlara da bakacağız. Burada belli bir müddet geçici konaklama dediğimiz alanda konaklatacağız. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Çelik konstrüksiyondan evler yapacağız. Elazığ'da yaptık, şimdi Adıyaman'da, Denizli'de aynısını yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla burada evlerinizi yapıp sizlere teslim edeceğiz."

"Çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgeden ayrılmayacağız"

Deprem çalışmaları tamamlanıncaya kadar AFAD, Kızılay ve tüm kurumların bölgeden ayrılmayacağını vurgulayan Soylu, "Sizi rahata erişene ne kadar biz buradan çıkmayacağız. Biraz sabredeceğiz. Gelen Allah'tandır şimdi tedbirimizi çok iyi alma vaktidir. Daha güvenilir, daha sağlıklı, bir daha deprem olursa bundan etkilenmeyecek hem temeli hem de üst yapısı sağlam olan, güvenilir şekilde hayatımızı idame edebileceğimiz bir düzen oluşturacağız." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Başkale Kaymakamı Asım Solak, AFAD, Kızılay yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.