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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim."
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