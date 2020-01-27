İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere verilecek yardım miktarlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'daki deprem yaşanan depremden ağır hasarlı ve yıkılacak yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira destek verileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliği'ndeki kriz merkezinde düzenlenen toplantı öncesi, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Brifingde, çalışmaların yanı sıra görevli ekip sayıları hakkında bilgiler aktarıldı.

Soylu, burada yaptığı açıklamada, depremde 35'i Elazığ'da, 4'ü Malatya Doğanyol'da 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları sonrasında 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti.

Hayatını kaybeden 39 kişiden ikisinin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ifade eden Soylu, 948 artçı depremden 21'inin 4 ve üzeri, 2'sinin de 5,1 ve 5,4 büyüklüğünde yaşandığını dile getirdi.

Depremin ardından iletişim, ulaşım, enerji ve altyapıda herhangi bir aksaklık görülmediğini aktaran Soylu, Elazığ ve Malatya havalimanında da bir problemin söz konusu olmadığını vurguladı.

Elazığ Şehir Hastanesi ile üniversite hastanesi ve Malatya'daki hastanelerin hizmetlerini eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Soylu, gerekli araçların, malzemelerin ve arama kurtarma ekiplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçakları ile bölgeye geldiğini söyledi.

Soylu, Elazığ'da 45 barınma alanı belirlendiğini, Doğanyol ve Pütürge'de de barınma alanları bulunduğunu belirterek, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Köylerdeki hasarlarla ilgili taleplerin toplandığını, buralara çadırların götürüldüğünü, erzak ve kuru gıda yardımlarının yapıldığını anlatan Soylu, "Şu ana kadar bölgeye toplam 24 bin 402 çadır sevk edildi ve 400 genel maksatlı çadır sevk edildi. 26 bin 501 yatak sevk edildi, 62 bin 963 battaniye, 20 bin de Uşak Valiliğimiz tarafından battaniye sevk edildi. Yaklaşık 4 bin civarında uyku seti, elektrikli ısıtıcı ve 40 bin gıda kolisi geldi. Bu kolilerin tamamını vatandaşlarımıza dün sabah itibarıyla dağıtmaya başladık." diye konuştu.

Muhtarlarla ve sivil toplum örgütleriyle toplantı yapıldığını, bugün de köy muhtarlarıyla bir araya gelineceğini dile getiren Soylu, Elazığ ve Malatya'da 50 bin kumanyanın günlük olarak dağıtılacağının altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hasar tespit çalışmalarını, Tarım ve Orman Bakanlığının ahırlarla ve depremden etkilenen hayvanlarla ilgili çalışmaları sürdürdüğü belirten Soylu, vatandaşa gerekli desteği verildiğini vurguladı.

Soylu, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının spor salonlarını vatandaşlar için hizmete açtığının altını çizen Soylu, Elazığ'da 3 yurt bulunduğunu, bu yurtların herhangi bir yerinde yapısal bir problemin söz konusu olmadığını bildirdi.

Soylu, deprem bölgesinde hizmet veren 4 bin 800 personelden 500'ünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevlendirdiği teknik elemanlar ile hasar tespiti yapan elemanlar olduğunu dile getirdi.

"Geçici konaklama merkezi yapacağız"

Soylu, şu ana kadar 2 binin üzerinde Elazığ'da, 2 binin üzerinde de Malatya'da ağır hasarlı konutun tespit edildiğini söyledi.

Çalışmalar sonrasında bu sayının giderek arttığını belirten Soylu, "Vatandaşlarımıza kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ancak şehir içerisinde bu kadar kiralanacak evin bulunmamasına da tedbir olarak bir taraftan barınma merkezlerimiz var. Şehir Hastanesinin şantiyesi vardı, ona yeni yataklar aldık. Yaklaşık 500 kişilik bir barınma da orada tesis edilecek." diye konuştu.

Bakan Soylu, bu yardımlara ilaveten yaptıkları çalışmaları da şöyle anlattı:

"İl Özel İdaresine ait Elazığ merkez Aşağı Holpenk'teki bir arazide konteynerden müteşekkil yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği geçici konaklama merkezi yapacağız. 10-15 gün içerisinde inşallah hazırlayacağız. Konteynerler hazır. Bunların hepsi yeni. AFAD'ın elinde bulunan konteynerler. Hemen buraya sevkini de başlatıyoruz. Elektrik, sıcak su, tüm altyapısıyla beraber bunu sağlayabilecek yeni bir tedbir alıyoruz. Malatya'da yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner kentimiz var. Onun da tüm revizyonunu bundan 3-4 ay önce yapmıştık."

Yardımlar depremden etkilenen ailelere verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 8 milyon, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan 6 milyon olmak üzere 24 milyon lira yardım yapıldığını dile getirdi.

Bu yardımların depremden etkilenen ailelere destek olarak verileceğine dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı ve yıkacağımız yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira toplam 41 bin lira destek vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teknik ekiplerince, ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumda olduğu tespit edilen evlere yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Tespit edilen orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği, artı 27 bin lira da uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına, eğer köyde oturuyorsa 11 bin lira acil yardım vereceğiz. 5 bin lira da eşya yardımı gibi destek ortaya koyacağız. Toplam 16 bin lira yardım yapacağız."

Türkiye'nin yardımlar konusunda seferber olduğunu belirten Soylu, bir kargaşa olmaması için bu konuda koordinasyonun AFAD tarafından sağlandığını ifade etti.

Bakan Süleyman Soylu, dün akşam TV8'de yapılan yardım kampanyasında da 2 milyon 500 bine yakın SMS atıldığını da sözlerine ekledi.