İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, 'Bütün milletim rahat olsun... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun...

17 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ve hakkaniyet örgütü içerisinde dağıtıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ve hakkaniyet örgütü içerisinde dağıtıldı" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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