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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun...
17 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ve hakkaniyet örgütü içerisinde dağıtıldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere yapılan yardımlar için, "Bütün milletim rahat olsun buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itina ve hakkaniyet örgütü içerisinde dağıtıldı" dedi. - ANKARA
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