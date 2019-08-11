Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Derecik'te

31 dakika önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Dereciğe gidişi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camideki bayram namazı programına katılması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Derecik İlçesinde Bayram namazı kıldı.

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Dereciğe gidişi
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun camideki bayram namazı programına katılması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'nin Derecik İlçesinde Bayram namazı kıldı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:03 Kaynak: AA
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