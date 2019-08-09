İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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