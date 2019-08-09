Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı...

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı..., System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dikmen'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde Kurban Bayramı öncesinde video konferans yöntemi ile diğer illere bağlanarak trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler alıyor - ANKARA
Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, Dikmen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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