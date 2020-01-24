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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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