İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır ailelerine 78'inci aile daha katılmış bugün. Aile sayısı 78 olmuş" dedi. - ANTALYA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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