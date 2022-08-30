Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha indirildiğini ve gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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