Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

13.08.2022 14:00
Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanın Soylu'nun paylaşımında, "Sadece teröristler değil, terörün finansmanı uyuşturucu da abluka altında. Diyarbakır'da bugün başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonu'nda; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir 648 bin 200 kök skunk, 775 kilogram esrar (kubar ve toz) ele geçirildi. Kahraman Jandarmamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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İçişleri: Diyarbakır'da 8 milyon 849 bin kök kenevir ele geçirildi İçişleri: Diyarbakır'da 8 milyon 849 bin kök kenevir ele geçirildi İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek... İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek...
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da milyonlarca kök uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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