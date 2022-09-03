Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı

03.09.2022 15:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan ailelerin eylemlerinin 4'üncü yılında bir araya geldi.

Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan ailelerin eylemlerinin 4'üncü yılında bir araya geldi. Bakan Soylu, açıklamalarda bulunduktan sonra aileler birlikte teröre lanet yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte, 5 dilde yazılı dövizler açıldı.

Diyarbakır'da, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar, oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale, Türkiye'de birçok aileye cesaret ve umut oldu. Bu cesur duruşu gören aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 4'üncü yılına girdi.

Eylemin 4'üncü yılında ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu. Açıklamadan sonra Bakan Soylu, evlat nöbetindeki aileler ve destek ziyaretinde bulunan vatandaşlar teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte, İngilizce, Fransızca, Almanca, Zazaca ve Kürtçe yazılı dövizlerle yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşte, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Kandilin itleri, yıldırımız bizleri", "Otura otura kazanacağız", "HDP'yi yenecek, annelerin isyanı", "Annelerin umudu, Süleyman Soylu", "Şehitler ölmez, vatanda bölünmez", "Katil HDP" sloganları atıldı.

Bakan Soylu, yürüyüşten sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünden ayrılarak Valilik konutuna, ardından Lice ilçesinde gençlerle buluşma programına katılmak üzere alandan ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Hacire Akar, Diyarbakır, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle teröre lanet yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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