Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika

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