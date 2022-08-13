Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

13.08.2022 09:19
Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika

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