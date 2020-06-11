İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.."
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 04:22 Kaynak: İHA
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