Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı. Bakan Soylu, burada bir konuşma gerçekleştirerek Bırkleyn Mağaraları ile 8 bin yıllık tarihi olduğunu dile getirdi.

KÜRTÇE MÜZİK EŞLİĞİNDE HALAY

Yapılacak çalışmalarla bölgenin artık daha aktif kullanılabilecek bir noktaya getirileceğini bildiren Soylu, Lice'nin ve Liceli gençlerin buna hazır olduğunu anlattı. Bakan bir ara halay çeken vatandaşların arasına katılarak, en ünlü Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti. O anlar kameralara da yansıdı.

"PKK KÜLTÜRÜMÜZÜ DE HARAP ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Daha sonra konuşmasında terör örgütü PKK'nın ülkenin kültürüne de zararı olduğunu belirten Soylu, "Çok da söz söylemeye devam ediyorum. Ama PKK, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendiği en önemli cümleler PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle, kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne-baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin küçükleri davranışlarını, her birini tarumar ediyor" ifadelerini kullandı.