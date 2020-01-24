İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var.... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var.... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var....

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti."

Süleyman Soylu, Doğanyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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