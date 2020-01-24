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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var....
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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