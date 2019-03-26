Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Memleketimize Yine Bir Yerden Patlayıcı Sokmaya Çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Memleketimize Yine Bir Yerden Patlayıcı Sokmaya Çalıştılar.

51 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:19 Kaynak: AA

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