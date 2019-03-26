İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Memleketimize Yine Bir Yerden Patlayıcı Sokmaya Çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün memleketimize yine bir yerden patlayıcı sokmaya çalıştılar. Yerini söylemiyorum, çünkü operasyonumuz devam ediyor. Engelledik, sokmadık Türkiye'ye"

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