Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik."

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]