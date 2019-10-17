İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık, tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik."
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