SOYLU: BİZ ERDOĞAN'I KAYBEDERSEK SADECE TÜRKİYE DEĞİL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KAYBEDER - Son Dakika
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SOYLU: BİZ ERDOĞAN'I KAYBEDERSEK SADECE TÜRKİYE DEĞİL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KAYBEDER

23.08.2022 15:02

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek net bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder." dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek net bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'nin Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Silivri'de partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe eşlik etti. Programda konuşan Bakan Soylu, "Dikkat ederseniz son zamanlarda söyledikleri bir laf var. 'Yargılanacaksınız' diye. Muhalefetteki milletvekilleri çıkıyor diyor ki 'yargılanacaksınız'. Niye yargılanacağız. Yargıladınız, Adnan Menderesi siz astınız. Adnan Menderesi Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, bizzati İnönü'nün kendisi astı. Amerika ile, Avrupa ile ortak şekilde bunu astırdılar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın. Kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu serbest bırakacaksın. Söylüyorsun. Kimi serbest bırakacaksın? Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın ne yapacaksın? S-400'ü geri iade edeceksin. Ne yapacaksın İHA'ları SİHA'ları kullanmayacaksın" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI NASIL YÜZDE 50 YAKALAYACAK"Bakan Soylu, "Eğer biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek net bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder. Muhalefeti boşverin. Onların kendine ait bir değerlendirmesi, onların kendilerine ait bir bakışı, onların kendi değerlerine ait bir saygısı da yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören bir kimliksiz yolun yolcularıdır. Açık ve net. Bunu hep beraber görüyoruz. Bunun Akşener'i de öyle, Kılıçdaroğlu da öyle. Bir kimliksiz yolları var, nereden gelirse. Büyükelçilerden mi gelir 'eyvallah'. Nereden geliyor Amerika'dan mı gelir 'eyvallah'. Nereden gelir PKK'dan HDP'den mi gelir 'Eyvallah'. 'Aman beraber olduğumuz görülmesin'. Siz bir araya geliyorsunuz kaç puan toplayacaksınız ki yüzde 50'yi aşacaksınız. Matematik belli. HDP ve PKK kadın mecliste söylemedi mi? söylemedi mi 'Bizim oylarımızda oturuyorsunuz' dedi mi demedi mi? Akşener bana laf yetiştiriyor. 'Türkiye İçişleri Bakanı onlarla sözleşme imzaladı diye beni suçluyor' dedi. Evet 2018 seçimlerinde söyledim. Benim söylediğimi meclis zabıtlarında HDP Milletvekili söylemedi mi. Allah masa altında bu ülkeye ihanet sözleşmesi kimseye imzalatmasın. allah bize öyle bir gün göstermesin. PKK ile HDP ile her türlü iş birliği gerçekleştireceksiniz. Sonra çıkıp meclisi suçlayacaksınız. Oylarınızda milletvekilliğinizde onların payı var. Bunu onlar da söylüyor. Matematik de söylüyor zaten. Millet ittifakı nasıl yüzde 50 yakalayacak. Üst üste koyuyorsun. Biri 24, biri 12, ötekisi yarım yarım, 01.40 puan ediyorsunuz nasıl yakalayacaksınız? Amerika'daki ağabeyleriniz, beraber kalkan yediğiniz ağabeyleriniz, beraber oturup hediyeleştiğiniz ağabeyleriniz öteki tarafı size ayarlamak için bir plan içerisinde. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi bunlara teslim etmeyelim" diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması Bakan Soylu: 'Allah kimseye masa altında bu ülkeye ihanet sözleşmesi imzalatmasın' Bakan Soylu: 'Allah kimseye masa altında bu ülkeye ihanet sözleşmesi imzalatmasın'
Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOYLU: BİZ ERDOĞAN'I KAYBEDERSEK SADECE TÜRKİYE DEĞİL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KAYBEDER - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOYLU: BİZ ERDOĞAN'I KAYBEDERSEK SADECE TÜRKİYE DEĞİL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KAYBEDER - Son Dakika
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