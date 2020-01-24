İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "Depremde Elazığ'da 2, Malatya'da 2 olmak üzere 4 kişi öldü. Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ'da 44, Malatya'da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı." dedi. - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Malatya, Deprem, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Meral Akşener, deprem haberini alınca Fatiha Suresi'ni okuyup siyaset konuşmayı bıraktı Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:15:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem 4 kişinin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]